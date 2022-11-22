Türkiye'den 'S-400' resti

Bakan Akar, "S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız." dedi.

F-16 satışıyla ilgili de konuşan Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa bizim de kafamızda bir şeyler var." ifadelerini kullandı.