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Gündem Türkiye'den 'S-400' resti
Gündem

Türkiye'den 'S-400' resti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin S-400 kullanmaya hazır olduğunu belirterek resti çekti. F-16'lar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, 'ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa bizim de kafamızda bir şeyler var.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 20:46:00 -
Türkiye'den 'S-400' resti

Bakan Akar, "S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız." dedi.

F-16 satışıyla ilgili de konuşan Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa bizim de kafamızda bir şeyler var." ifadelerini kullandı.

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