Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

ürkiye genelinde binlerce sınav merkezinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilen son oturumda, adaylara yabancı dil bilgilerini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli 80 kritik soru yöneltiliyor.

Adayların gelecekteki akademik kariyerlerini ve hayallerini belirleyecek bu önemli sınav için devletin tüm ilgili kurumları sahada tam koordinasyon sağladı.

Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün sabah saatlerinde tamamlanan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) ardından, dil puanı ile üniversite tercihi yapacak olan adaylar son büyük sınavlarına girdi. Saat 15.45'te başlayan ve adaylara tam 120 dakika (2 saat) süre tanınan YDT oturumunda öğrenciler; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanan kitapçıklardaki soruları doğru yanıtlamak için büyük bir konsantrasyonla ter döküyor. Sınav merkezlerinin çevresinde ise her zamanki gibi cefakar ailelerin dualarla dolu heyecanlı bekleyişi sürüyor.