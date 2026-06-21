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Eğitim Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!
Eğitim

Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

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Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

Geleceklerini şekillendirmek için dil alanında ter döken yüz binlerce gencimizin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla resmen başladı.

ürkiye genelinde binlerce sınav merkezinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilen son oturumda, adaylara yabancı dil bilgilerini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli 80 kritik soru yöneltiliyor.

Adayların gelecekteki akademik kariyerlerini ve hayallerini belirleyecek bu önemli sınav için devletin tüm ilgili kurumları sahada tam koordinasyon sağladı.

Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün sabah saatlerinde tamamlanan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) ardından, dil puanı ile üniversite tercihi yapacak olan adaylar son büyük sınavlarına girdi. Saat 15.45'te başlayan ve adaylara tam 120 dakika (2 saat) süre tanınan YDT oturumunda öğrenciler; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanan kitapçıklardaki soruları doğru yanıtlamak için büyük bir konsantrasyonla ter döküyor. Sınav merkezlerinin çevresinde ise her zamanki gibi cefakar ailelerin dualarla dolu heyecanlı bekleyişi sürüyor.

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Yorumlar

Ibrahim

Çağımızın firavunları olan Siyonistlerin kurmuş olduğu düzen için hazır işçi kıtaları yetiştirin bakalım. Maalesef çoğu 30 40 sene dünya menfaati için ebedi ahiretlerinden oluyor. Yazık çok yazık
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