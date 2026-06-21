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Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

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Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürününe dikkat edilmeli...

#1
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Aynaya her baktığınızda severek kullandığınız o ürünler, geçmek bilmeyen migren ataklarınızın ya da gün boyu süren baş ağrılarınızın asıl nedeni olabilir! Bilimsel araştırmalar, makyaj çantanızdaki bazı popüler malzemelerin sinir sistemini doğrudan uyardığını gösteriyor. İşte güzelleşeyim derken sağlığınızdan eden, baş ağrısını tetikleyen 3 yaygın makyaj ürünü...

#2
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Kadınların günlük yaşamda sıkça karşılaştığı "Sebebi belli olmayan baş ağrıları" mercek altına alındı. Stres, susuzluk ya da uykusuzluk gibi klasik nedenlerin arkasına saklanan ve çoğunlukla gözden kaçan bir diğer büyük etken ise makyaj masamızda duruyor.

#3
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Dermatologlar ve nörologların ortak uyarılarına göre, cildimize doğrudan temas eden ve saatlerce orada kalan bazı kozmetik ürünler, içerdikleri ağır parfümler, fitalatlar ve kimyasal bileşenler nedeniyle migreni ve gerilim tipi baş ağrılarını tetikliyor. Peki, çantanızdan hemen çıkarmanız gereken o ürünler hangileri?

#4
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

1. Yoğun Kokulu Fondötenler ve Pudralar (Koku Hassasiyeti) Yüzün tamamına uygulanan ve gün boyu soluduğumuz fondöten veya pudraların o "hoş" kokması için eklenen sentetik parfümler, baş ağrısının bir numaralı tetikçisidir. Neden yapar? Kokular, burundaki koku alma sinirleri (olduça hassas olan trigeminal sinir sistemi) aracılığıyla beyindeki ağrı merkezlerini doğrudan uyarır.

#5
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

2. Ağır Gözenek Tıkayan Maskaralar ve Yoğun Eyeliner'lar Göz çevresi, vücudun en hassas ve dış uyaranlara en açık bölgesidir. Kalitesiz, ağır kimyasal içeren veya süresi geçmiş göz makyajı ürünleri baş ağrısına davetiye çıkarır. Neden yapar? Göz kapaklarındaki meibomian (yağ) bezlerinin tıkanması ve kimyasalların gözü tahriş etmesi, göz yorgunluğuna bağlı (refleks yolaklarla) şiddetli baş ağrılarına yol açar.

#6
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

3. Yoğun Mentollü ve Dudak Dolgunlaştırıcı Rujlar / Glosslar Son yıllarda popüler olan, dudakları yakarak dolgunlaştıran mentollü, tarçınlı veya kapsaisin (acı biber özü) içeren parlıyıcılar tam bir baş ağrısı kaynağıdır.

#7
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Bu ürünler dudaktaki kılcal damarları genişletmek için hafif bir irritasyon (tahriş) yaratır. Sürekli solunan keskin mentol kokusu ve buruna çok yakın olan bu kimyasal reaksiyon, hassas bünyelerde migren atağını saniyeler içinde başlatabilir.

#8
Foto - Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Kozmetik ürünlerin baş ağrısı ve migren üzerindeki etkisi dünyada birçok klinik araştırmaya konu olmuştur: Osborn ve Arkadaşlarının Araştırması (Koku Tetikleyicileri): The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan çalışmalarda, migren hastalarının p'inden fazlasının parfüm ve kokulu kozmetik ürünlere karşı aşırı hassasiyeti (osmofobi) olduğu kanıtlanmıştır. Yapay kokular, beyindeki kan damarlarının genişleyip daralmasını (vazomotor etki) etkileyerek doğrudan ağrıyı başlatmaktadır. Fitalat ve Paraben Tehlikesi: Epidemiyolojik çalışmalar, kozmetiklerin raf ömrünü uzatmak ve kıvam vermek için kullanılan fitalatlar (phthalates) ve bazı koruyucuların hormonal sistemi (endokrin) bozduğunu ve kronik toksisite yaratarak sinirsel hassasiyeti (nöroinflamasyon) artırdığını, bunun da baş ağrısı sıklığını stabilize ettiğini göstermektedir.

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