Bu detaylara dikkat edilmeli: Baş ağrısı yapan 3 makyaj ürünü

Kozmetik ürünlerin baş ağrısı ve migren üzerindeki etkisi dünyada birçok klinik araştırmaya konu olmuştur: Osborn ve Arkadaşlarının Araştırması (Koku Tetikleyicileri): The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan çalışmalarda, migren hastalarının p'inden fazlasının parfüm ve kokulu kozmetik ürünlere karşı aşırı hassasiyeti (osmofobi) olduğu kanıtlanmıştır. Yapay kokular, beyindeki kan damarlarının genişleyip daralmasını (vazomotor etki) etkileyerek doğrudan ağrıyı başlatmaktadır. Fitalat ve Paraben Tehlikesi: Epidemiyolojik çalışmalar, kozmetiklerin raf ömrünü uzatmak ve kıvam vermek için kullanılan fitalatlar (phthalates) ve bazı koruyucuların hormonal sistemi (endokrin) bozduğunu ve kronik toksisite yaratarak sinirsel hassasiyeti (nöroinflamasyon) artırdığını, bunun da baş ağrısı sıklığını stabilize ettiğini göstermektedir.