Kur’an Kursu’nda fotoğraf çeken CHP’liye linç! Hastalıklı kafa iş başında

Fondaş medyanın amiral gemilerinden Sözcü'nün çırağ Korkusuz gazetesinin alçak yazarı Mustafa Mutlu, köşesinde Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen 4-6 yaş Kuran kursu yıl sonu gösterisine katılan CHP'li Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel’i hedef aldı. Mutlu'nun Kuran kursuna giden çocukların da paylaşması tepki çekti. Mutlu, "Atatürk yaşasaydı hangi deliğe kaçardın?" ifadesini kullandı.

Kendilerini "Kemalist" maskesi altında gizleyen ancak bu aziz milletin inancına, tarihine ve mukaddesatına düşmanlığı hayat felsefesi haline getiren vesayetçi odakların İslam nefreti bir kez daha hortladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen mezuniyeti hedef gösteren Korkusuz Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, yazısının başında "Sözüm kesinlikle çocuklarına din eğitimi aldıran ailelere değil, herkesin tercihi, saygıyla karşılıyorum" ifadelerine yer verirken; hemen bir sonraki cümlesinde Belediye Başkanı Gürel'e yönelttiği "Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi… Hangi deliğe kaçardın?" sorusuyla belediye başkanını hedef göstermesinin yanında çocukların küçük yaşta dini ve manevi yönden eğitim almasına karşı tahammülsüzlüğünü de dışa vurdu.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN TÖRENİNDEN 'TEHDİT' DEVŞİRDİ

Sözde halka ve seçmene saygı duyduğunu iddia eden Mutlu, Çanakkale Ayvacık'taki Küçükkuyu beldesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğine katılan CHP'li Belediye Başkanına "Seçmenlerin sana bunun için mi oy verdi?" sözleriyle milletin iradesini yok saydı.

"Tik, tak, tik..." başlıklı yazısında Gürel'in paylaşımıyla halkın dini duygularını istismar ettiğini iddia eden ve "Atatürk’ün partisinin bir temsilcisinin bu istismara ortak olacağını kabusumda görsem inanmazdım" diyen Mutlu, dini değerlere duyduğu nefreti böyle dışa vurdu:

"Abdülmuttalip Bey, Butlan Kemal'in CHP'sini mi seçecek, Özgür Özel'le mi hareket edecek, inanın zerrece umurumda değil. Bu fotoğrafı gördüm ya. Onun partisi benim için artık kesinlikle belli. Umarım bir an önce yerini bulur."

Not: Fotoğrafı "çocuğun üstün yararı" ilkesi nedeninden dolayı yayınlayamıyoruz.