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Gündem Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!
Gündem

Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!

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Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilemeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilemeyecek.

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçmeyi hedefleyen ve alkollü içecek reklamlarına yönelik kısıtlamaları genişleten düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine bağlandı. Tarım dışı faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesine izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeyle, tarım arazilerine izinsiz yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği bağlanamayacak. Bu kurala aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara ise her bir abonelik için idari para cezası uygulanacak.

Kanun, alkollü içecek sektörüne yönelik reklam ve tanıtım yasaklarını da genişletti. Buna göre alkollü içki firmaları, farklı isim, logo veya renk kullanarak konser ve etkinliklerde sponsor olamayacak. Ayrıca alkol satışına yönelik saat 22.00-06.00 arasındaki yasağın denetimi mülki idare amirliklerince yürütülecek. İş yerlerinde alkol tüketimini teşvik eden görsel ve yazıların da kaldırılması zorunlu olacak.

Düzenlemede ayrıca 2/B arazileri, Şeker Kanunu, Devlet Su İşleri’nin görev alanları ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine ilişkin çeşitli hükümler de yer aldı.

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