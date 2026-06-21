Her şey kahvaltı sofrasında başladı! Ağabeyinin kurtardığı Şeyma da öldü
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Erzurum'da kahvaltı sofrasında rahatsızlanarak dili boğazına kaçan kardeşi Şeyma Tutaş'a ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren ağabey Ömer Tutaş'ın ardından, yoğun bakımda tedavi gören 23 yaşındaki Şeyma Tutaş da hayatını kaybetti. İki kardeşin peş peşe ölümü aileyi derin üzüntüye sürükledi.
2 Haziran sabahı Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde evlerinde kahvaltı yaptıkları sırada fenalaşan Şeyma Tutaş'ın dili boğazına kaçtı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale ederek yeniden nefes almasını sağladı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şeyma Tutaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş, bir süre sonra fenalaştı.
HASTANE RANDEVUSUNUN OLDUĞU GÜN ÖLDÜ
Yakınlarının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu, arkadaşlarının ısrarı üzerine aynı gün saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.
Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Şeyma Tutaş da 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ağabeyi Ömer Tutaş'ın ardından Şeyma Tutaş'ın da hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.