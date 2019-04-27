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Türkiye'den Portekiz'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:23
Türkiye'den Portekiz'e sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez. Portekiz Parlamentosu'ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz" denildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:23
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