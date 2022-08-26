Türkiye'den müthiş başarı! Sayı 30'a ulaştı

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; BAYKAR, TUSAŞ ve LENTATEK firmalarının SİHA ihracatları için imzaladığı sözleşme sayısı, 30’a ulaştı. 30 sözleşmenin 27’sini ise BAYKAR üretimi platformlar kapsıyor.

Türkiye’nin ilk SİHA ihracatı, BAYKAR tarafından Katar’a gerçekleştirilmişti. 2018 yılında imzalanan sözleşme ile Katar, Bayraktar TB2 SİHA’nın ilk ihracat müşterisi olmuştu. Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süre zarfında BAYKAR, ihracat sözleşmesi imzaladığı ülke sayısını Bayraktar TB2 için 23’e; AKINCI TİHA için ise 4’e yükseltti. Böylelikle BAYKAR, silahlı insansız hava aracı platformlarının ihracatı için 27 ayrı sözleşme imzalamış oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi ANKA SİHA ise ilk ihracat başarısını, 2021 yılında elde etti. İlk olarak Tunus’a ihraç edilen ANKA için TUSAŞ, ikinci ihracat sözleşmesini Kazakistan ile imzaladı. Tunus ile Kazakistan’a, 3’er adet ANKA ihracatı gerçekleştirilecek.

TUSAŞ, Kazakistan’da ANKA İHA üretimi için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Öte yandan Malezya’nın, ANKA’nın üçüncü ihracat müşterisi olma ihtimali de oldukça yüksek gözüküyor.

Son olarak LENTATEK üretimi KARAYEL-SU platformu, geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan’a ihraç edilmişti.

BAYKAR’ın şu ana kadar 300 adetten fazla BAYRAKTAR TB2 ve 20’ye yakın AKINCI TİHA’nın üretimini tamamladığı biliniyor. TUSAŞ ise 80’e yakın ANKA ile 5-6 adet AKSUNGUR SİHA’nın üretimini tamamladı. BAYKAR ve TUSAŞ üretimi SİHA’lar, Türk güvenlik birimleri tarafından aktif olarak kullanılıyorlar.

AKINCI; Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen AKINCI’lar, en güçlü konfigürasyondaki AKINCI-B olma özelliğine sahipler. AKINCI, 4 ülkeye ihraç edildi.

ANKA; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. ANKA, 2 ülkeye ihraç edildi.

AKSUNGUR, halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 3 adet AKSUNGUR teslimatı gerçekleştirildi. AKSUNGUR, Türkiye’nin en uzun süre havada kalış kapasitesine sahip SİHA’sı.

Türkiye’ye Bayraktar TB2 SİHA siparişi veren ülkeler arasında; Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tunus, Etiyopya ve Fas da bulunuyor.

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