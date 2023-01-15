Türkiye'den müthiş başarı! Dev proje göz kamaştırıyor! Türkiye'nin büyük stratejisi rekorları kıracak

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile kesintisiz olarak bağlanmalarını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Çerkezköy-Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşımacılığı ise 6 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Dev proje göz kamaştırıyor! Türkiye’nin stratejik değerini artıracak

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DEĞERİ ARTACAK

Bu proje ile jeostratejik konumu sayesinde sadece 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olan Türkiye'nin stratejik değeri artacak.

2024'TE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Bu hat şehrimizi bir yandan İstanbul ile entegre etmiş olacak bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacak. Çünkü Bulgaristan tarafında da yürüyen çalışmalar var. Yük tarafında da yolcu tarafında da büyük bir fırsat sunacak. Çerkezköy-Kapıkule Hattı'ndaki çalışmalar yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı fiziki gerçekleşmesi de. Burada çok daha önde gidiyoruz, çok daha hızlı gidiyoruz. İlimiz sınırındaki gerçekleşmesi de yüzde 74 seviyesinde. Edirne etapları büyük oranda tamamlandı. Kalan kısımlar da bu yıl tamamlanacak" dedi.

SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAAT DÜŞÜRECEK

Londra'dan Pekin'e uzanan ve Demir İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-Edirne arası 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşecek.

SAATTE 200 KM HIZ İLE GİDECEK

Proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometre güzergahta çift hatlı 200 kilometre saat hızında yolcu ve yük taşımanın mümkün olacak.

"KÜRESEL LOJİSTİK GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hat için "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sadece ülkemizin değil, küresel ihtiyaçları da karşılamak adına; projelerimizi devlet aklı ile planlayarak hayata geçiriyoruz. Türkiye'miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezleri buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir. Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Proje, Halkalı-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Projenin 153 km'lik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşaatı Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanı ile gerçekleştiriliyor. 76 km'lik diğer kısmı ise eş zamanlı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkânları ile inşa ediliyor. Bu vasıtayla bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalarak demiryolu ulaşımı artacak dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği de azalacak.