Türkiye'den Lübnan açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan’da 13 aydır devam eden hükümet kurma sürecinde önemli bir adım atılarak, Başbakan adayı Necip Mikati liderliğinde kurulacak yeni Kabine üzerinde anlaşma sağlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. ​​​​​​​

Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edebilmesini teminen, hükümetin bir an önce güvenoyu alarak göreve başlayabilmesi temennisi iletilen açıklamada, Türkiye'nin Lübnan’ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için elden gelen desteği vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Lübnan'da 26 Temmuz'da hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Mikati, dün Müslüman ve Hristiyan partileri temsil edecek kabine için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaştığını duyurmuştu.