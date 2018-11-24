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Türkiye'den kritik hamle! İki sahada daha petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlandığı ilana göre; iki sahada daha petrol araması yapılacak.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15
Türkiye'den kritik hamle! İki sahada daha petrol aranacak

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, iki sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ ilanda yalnızca pafta numaraları verilen iki sahada petrol arama ruhsatı almak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Ayrıca, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ tarafından Hatay'da 62 bin 270 hektarlık bir sahada petrol aramak için yapılan ruhsat başvurusu reddedildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15
  1. Hatay
  2. EKONOMİ
  3. Arar Petrol
  4. Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  6. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

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