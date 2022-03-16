  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hareket ettiler! Ukrayna sınırına konuşlanacak

Zelenskiy ABD Kongresine seslendi: Bu istek çok mu fazla?

İngiltere, Ukrayna'yı satışa getirdi! Johnson, Zelensky'nin talebini reddetti: İmkanı yok!

Rus birliklerinin arasına girdi! Çinli muhabirden tepki çeken haber

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Saadet Partisi açıklaması: Husumetim bu yüzden

Akın akın gidiyorlar! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar

Başıboş köpek, yaşlı adamın kolunu parçaladı! Helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kapak öyle değil böyle olur Atilla! "Birileri seni yıllardır sanatçı sanıyor kimse bir şey diyor mu?"

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel

Moskova'daki kritik görüşme sona erdi... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama
Gündem Türkiye'den 'Kırım' açıklaması
Gündem

Türkiye'den 'Kırım' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Kırım’ın yasadışı ilhakının sekizinci yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, Kırım'daki gelişmelerin yakından incelendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:05:00 -
Türkiye'den 'Kırım' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir. Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay