Türkiye'den Karadeniz'deki gerilimle ilgili açıklama

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, dün Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Washington yönetimi, iki Rus Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını (İHA) taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise, olayda savaş uçağının ABD İHA'sına çarptığını reddederek MQ-9'un "ani manevra" sonucu düştüğünü savundu.



TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olayla ilgili, "Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya federasyonuna ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var" açıklamasını yaptı.



TAHIL AÇIKLAMASI

Bakan Akar, tahıl sevkiyatının devam etmesiyle ilgili de "Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli" dedi.

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