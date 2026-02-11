  • İSTANBUL
Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı

Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı… Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

