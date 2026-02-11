Salah kararını açıkladı gibi! Kahreden haber Cim-Bom'a ulaştı ulaşacak...

Kasım sonu ve aralık başında yedek kalmasının ardından mutsuzluğunu dile getiren Salah, yaptığı açıklamalarda hem kulübü hem de teknik heyeti eleştirerek takımın sorunlarının sorumluluğunun kendisine yüklendiğini ifade etmişti. Bu süreçte Slot, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi aşamasında Inter ile oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı maçın kadrosuna da almamıştı. Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maçta süre alan 33 yaşındaki yıldız, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.