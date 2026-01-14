  • İSTANBUL
Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi

İspanya’da doktorların, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tüzüğünü protesto etmek amacıyla ülke genelinde iki günlük greve başladığı açıklandı.

Avrupa’da yine sağlıkçı sorunu yaşanıyor. İspanya’da doktorlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tüzüğünü protesto etmek amacıyla ülke genelinde iki günlük greve başladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, sektörde yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan çalışma şartlarında değişiklik öngören tüzüğü onayladı.

Ülke genelindeki 16 sağlık örgütü, tüzüğün onaylanmasına tepki göstererek iki günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Düzenlemelerin taleplerini karşılamadığını savunan ve kendilerine ait ayrı bir tüzük talep eden doktorlar, nöbet süreleri, ücretler, çalışma saatleri, erken emeklilik hakkı ve meslek kategorilerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı ise şimdiye kadar sendikalarla yapılan görüşmelerde, kendilerinin hazırladığı dışında bir tüzüğü reddetti.

Öte yandan grev kapsamında Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenleneceği bildirildi.

