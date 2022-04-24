Türkiye'den Japonya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen tekne kazası sonrası ölen insanlar için bir taziye mesajı yayımladı.
Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Japonya'da meydana gelen gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.