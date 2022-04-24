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Dünya Türkiye'den Japonya açıklaması
Dünya

Türkiye'den Japonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen tekne kazası sonrası ölen insanlar için bir taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 20:01:00 -
Türkiye'den Japonya açıklaması

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Japonya'da meydana gelen gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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