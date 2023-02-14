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Gündem Türkiye'den İstanbul Havalimanı'nda anlamlı mesaj!
Gündem

Türkiye'den İstanbul Havalimanı'nda anlamlı mesaj!

10 ilde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 23:50:00 - 2023-02-14 23:54:11

İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.

"Dayanışmanız için teşekkürler"

İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.

 

 

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