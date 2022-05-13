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Gündem Türkiye'den İsrail'e kınama
Gündem

Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail makamları tarafından, dün (12 Mayıs) Batı Şeria'da toplam 4.427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V'gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 14:49:00 -
Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail makamları tarafından, dün (12 Mayıs) Batı Şeria'da toplam 4.427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen "Mitzpeh Dani" ve "Oz V'gaon" yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz.

Sözkonusu tek taraflı adımlar bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir.

İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz.

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