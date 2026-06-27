Bu hafta durmadan gerçekleşen küresel depremler birbiriyle bağlantılı mı?

Bu hafta neler yaşandı? Haftanın en yıkıcı depremi Venezuela'da meydana geldi. Ülkenin kuzey kıyısı açıklarında, yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki güçlü deprem meydana geldi. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler büyük yıkıma yol açtı. Saatler sonra Japonya'nın kuzey açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Filipinler ve Papua Yeni Gine çevresinde de çok sayıda küçük deprem meydana geldi. Depremlerin büyük bölümü, dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde meydana geldi. Venezuela ise Ateş Çemberi'nin dışında yer alıyor. Buradaki depremler, Karayip ve Güney Amerika tektonik levhalarının sınırında oluştu. Venezuela'da art arda meydana gelen iki büyük deprem, sismologların "sismik ikili" (seismic doublet) adını verdiği nadir olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.