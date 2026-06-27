Bu hafta durmadan gerçekleşen küresel depremler birbiriyle bağlantılı mı?

Aynı gün dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen depremler sosyal medyada bunların bağlantılı olabileceği yönünde iddialara yol açtı. Ancak uzmanlara göre küresel ölçekte bir deprem zincirini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmin Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü Direktörü Pyotr Şebalin, Ren TV'ye yaptığı açıklamada Venezuela ve Japonya depremlerinin "tamamen tesadüf" olduğunu ve aralarında hiçbir bağlantı bulunmadığını söyledi. Şebalin, Venezuela'nın Karayip ile Güney Amerika levhalarının sınırında yer aldığını ve bu nedenle depremin şaşırtıcı olmadığını belirtti. Japonya'nın da aktif levha sınırlarında bulunduğunu ancak iki ülkenin farklı tektonik sistemlere sahip olması nedeniyle depremler arasında doğrudan bağlantı kurulamayacağını ifade etti. ABD'li uzmanlar da aynı görüşte. Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Martin Hudson, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Son 100 yılın deprem kayıtlarına baktığımızda bu kadar uzak mesafedeki depremlerin birbirine bağlı olduğu hiçbir örnek görmedik." dedi.