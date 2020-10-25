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Gündem Türkiye'den Fransa'ya sert tepki! Şehit edilen öğretmenler hatırlatıldı
Gündem

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki! Şehit edilen öğretmenler hatırlatıldı

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'ni Paris'e çağırması hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Samuel Patty cinayetinden üzüntü duyduğu ancak Fransa'nın şehit edilen Türk öğretmenlerle ilgili tek bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:20:00 -
Türkiye'den Fransa'ya sert tepki! Şehit edilen öğretmenler hatırlatıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'nin istişareler için Paris'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa'nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir" denildi.

Açıklamada, Fransa'da Müslümanlara yönelik yer alan hakaret içerikli karikatürlere de dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batı'nın her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Patty cinayeti açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında ise terörün her türlüsüne karşı olduğu ifade edilirken, "Türkiye, her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa'da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye'nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa'nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır" ifadeleri kaydedildi.

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