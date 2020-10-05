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Spor Türkiye'den Formula 1 kararı
Spor

Türkiye'den Formula 1 kararı

Yıllar sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek Formula 1 yarışının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:44:00 -
Türkiye'den Formula 1 kararı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yapılacağı duyurulan Formula 1 yarışı ile ilgili bilet satışları yapılmıştı. Seyircili olarak düzenleneceği açıklanan Formula 1 yarışı ile ilgili son dakika bir karar alındı. İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği seyircisiz olarak gerçekleşecek.

Açıklandığı ilk günden bu yana tüm dünyada büyük ses getiren ve Türkiye’yi heyecana boğan bu önemli organizasyonla ilgili olarak, İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Teknolojioku

 

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