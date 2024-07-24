Türkiye'den flaş hamle! Ali Babacan, bunu duyunca resmen yerinden hoplayacak

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Türkiye’nin doğalgaz üretiminde kullanılacak yüzer gaz işletme platform gemisini değerlendirdi. Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geminin Türkiye’ye ulaşacağını ve 5 milyon haneye yetecek doğalgaz üreteceğini açıkladığını yazdı. Bu devasa geminin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Güler, Ali Babacan’ın eleştirilerine de cevap verdi. Güler, Türkiye’nin enerji alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Bu hafta yola çıkıyor. İki aya kadar Türkiye'ye ulaşacak.

Tam üç yüz metre boyu var.

Elli sekiz metre de genişliği.

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Devasa bir şey!

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü uçakta açıkladı. Başka açıklamaları da oldu. Ertesi gün herkes okudu, öğrendi. Lakin bu devasa 'şey' başkaca açıklamalar içerisinde kaybolup gitti.

Üzüldüm doğrusu.

Oysa Erdoğan bu konudan bahsederken nasıl da heyecanla anlatmıştı. Uçaktaydım. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gözlerinin içi gülüyordu.

Nasıl heyecanlandırmasın?

300 metre boyunda, elli sekiz metre genişliğinde. Beş milyon haneyi ilgilendiriyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda gaz üretiminde kullanılacak 'yüzer gaz işletme platform gemisi' neden bahsediyorum.

Yaklaşık iki ay sonra Türkiye'ye ulaşacak ve göreve başlayacak. İlave beş milyon hane halkına yetecek kadar doğalgaz üretecek. En az on beş yirmi yıl da Sakarya Gaz Sahası'nda kalacak.

Beş milyon hane, yaklaşık yirmi milyon nüfus! Yine yaklaşık Türkiye nüfusunun dörtte biri!

Muhteşem bir şey! Kendi topraklarımız, kendi doğalgazımız. Kendi gemimiz.

Hatırlar mısınız şunun şurasında bir yıl kadar önce sevgili Ali Babacan alaycı bir üslupla Karadeniz doğalgazını hedef almış 'hani nerede' diye sorabilmişti.

Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu ben onu merak ediyorum ya?

Doğalgazı bulduk diye insanlara umut satmıyor muydunuz ne oldu?

Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı ne oldu?

Nerede yav şu Karadeniz'deki doğalgazımız nerede ben soruyorum?

Babacan bu soruları sorduktan kısa bir süre sonra seçim çalışmaları için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gitmiş, orada CHP'li belediye başkanı tarafından karşılanmıştı. İşte o karşılanmada CHP'li belediye başkanı Ali Babacan'a Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları, çıkarılan gazı, bölgeye ve Türkiye'ye katkılarını anlatmıştı da Babacan oradan uzaklaşmanın çarelerini aramıştı.

Hatırlamayan girip izlesin o anlardı.

İşte o sahadaki çalışmalarda yeni bir evreye geçiliyor. Mutlaka dahası da olacaktır.

Erdoğan o devasa doğalgaz işleme gemisini anlatırken ben çok heyecanlandım. Gururlandım. Tarifsiz bir sevinç yaşadım.

Sevgili Ali Babacan gelinen bu nokta karşısında ne hissediyordur acep?"