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Gündem Türkiye'den Erbil'e yönelik saldırıya kınama
Gündem

Türkiye'den Erbil'e yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:19:00 -
Türkiye'den Erbil'e yönelik saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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