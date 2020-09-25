Türkiye’den Endülüs Camisine destek

Toplam bedeli 300 bin euro olan yapının, cami derneği tarafından 150 bin euro ödemesi yapıldı. Geriye kalan bedelin ödenmemesi durumunda cami Müslümanların elinden çıkacak. Bu durum karşısında Sadakataşı Derneği geriye kalan meblağın toplanması için yardım çağrısı başlattı.

Bölgedeki bir şirketin 2010 yılında, daha önce konut olarak kullanılan binayı kiralamayı düşünmesi ve şu anki cami imamı Zekeriya Bey’in yapının bir cami olduğunu fark etmesi sonrasında satın alma şartı ilekiralandı. 2011 yılında kullanıma açılan binanın camiye dönüştürülmesi için iç dizaynında değişiklikler yapılmış ve namaz, Kur’an eğitimi ve diğer faaliyetler için alanlar oluşturuldu.

83 bin euroya ihtiyaç var

La Vega Cami Derneğigerekli olan 150 bin euronun 22 bin eurosunu toplarken, Sadakataşı başlattığı kampanya sonrasında 45 bineuro topladı. Geriye kalan 83 bin euro kısa sürede toplanması sonrasında cami EndülüsMüslümanlarına kazandırılacak.

Caminin bulunduğu Atarfe bölgesinde yaşayan 250 Müslümanla birlikte çevre bölgelerde yaşayanlarda camiden istifade ediyor. Cami sadece ibadet merkezi olarak rol almamakta, ayrıca, bölge Müslümanlarının eğitimive kültürel faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Ramazan ayının toplu sofraların kurulduğu, Kurban Bayramının coşkusunun beraber yaşanması, akika kurbanlarının kesilmesi, düğünlerin yapılması gibi İslam’da caminin hayati merkez oluşunu görünür kılan her türlü faaliyet cami bünyesinde yapılmaktadır.

Camide sosyal faaliyetlerde düzenleniyor

Haftanınbelirli günlerinde çocuklara ve gençlere yönelik kaligrafi, tezhip, geometrik desenler ve seramik atölyeleri kurulmaktadır. Camide ayrıca okçuluk, dövüş sanatları ve tarım eğitimleri verilmektedir. Cami, faaliyette olduğu yıllar içerisinde yetişkinlere yönelik de siyer, tasavvuf, ahlak, tefsir, psikoterapi gibi dersler düzenlemiştir.

La Vega Camisinin 60 kişilik kapasitesibulunurken, ibadethaneden sadece bölgede yaşayan 250 Müslüman istifade etmiyor.Çevre bölgelerden gelen Müslümanlarla bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor. Bu durum neticesinde caminin önümüzdeki süreçte genişletilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu La Vega Camisinin kalan taksitinin ödenmesi çağrısına ENDÜLÜS yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Banka hesapnumaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayabilirsiniz.