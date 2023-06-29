Türkiye'den en iyi üniversiteler belli oldu: Dikkat çeken İlk 500'de 3 kurum var, büyük talep görüyor

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçları açıklandı.

Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geçen yıl yer aldığı 601-650 aralığından bu yıl 404'üncü sıraya yükseldi. Değerlendirilen 2 bin 963 yükseköğretim kurumu arasında dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri olan İTÜ, dünyada en iyi yüzde 27'lik dilime girdi.

Boğaziçi Üniversitesi ise yaklaşık 200 sıra yükselerek 514'üncü oldu. GazeteDuvar'in aktardığı bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi böylelikle, son beş yıl içindeki en iyi performansını kaydetti.

Bu sonuçlara göre İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'ni geçmiş oldu.

QS üniversiteler sıralaması, "akademisyen başına düşen atıf", "akademisyen/öğrenci oranı", "uluslararası araştırma ağlarındaki görünüm", "uluslararası öğrenci oranı", "uluslararası akademisyen oranı", "mezun istihdamı", "sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler", "işverenlere göre saygınlık" ve "akademisyenlere göre saygınlık"tan oluşan 9 kriterin farklı oranlarda dikkate alınmasıyla oluşturuluyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına giren Türkiye'deki üniversiteler şöyle:

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336. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

404. İstanbul Teknik Üniversitesi

431. Koç Üniversitesi

502. Bilkent Üniversitesi

514. Boğaziçi Üniversitesi

526. Sabancı Üniversitesi

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına ilk 3'te yer alan üniversiteler ise şöyle:

1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

2. Cambridge Üniversitesi

3. Oxford Üniversitesi

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