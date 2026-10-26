Sonbaharın bütün renkleri aynı karede! Kartpostal değil, Nemrut Kalderası

Arkadaşlarıyla birlikte Muş'tan gelerek Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden Ayşe Alkış, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu, ancak sonbaharda farklı bir görünüme büründüğünü söyledi. Yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş grubuyla geldiklerini belirten Alkış, "Şu an Nemrut Krater Gölü'ndeyim. Yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş grubuyla Muş'tan geldik. Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci en büyük krater gölü. Her mevsim buraya geliyorum ancak sonbaharda, renklerin hâkim olmasıyla çok başka güzel oluyor. Fotoğrafçıların, gazetecilerin ve doğaseverlerin akın akın geldiği bir yer. Yerli ve yabancı turistler de buraya büyük ilgi gösteriyor. Manzara çok güzel ve etkileyici. Bakir bir doğası var. Herkesi Bitlis'e, Tatvan'a ve Nemrut Krater Gölü'ne bekliyorum. Bu güzellikleri gelip görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.