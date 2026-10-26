Sonbaharın bütün renkleri aynı karede! Kartpostal değil, Nemrut Kalderası

Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliklerini fotoğraf makinesi ve drone ile görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da, bölgenin doğal renkleri ve turistlerin yoğun ilgisiyle öne çıktığını ifade etti. Nemrut Kalderası'nın Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçelerinin sınırları içerisinde bulunduğunu belirten Şerefoğlu, "Dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Dağı'ndayız. Sonbaharın güzelliklerini dron ve fotoğraf makinesiyle görüntülemek için buradayız. Renklerin ve tonların son derece ilginç ve güzel olduğu bir bölgedeyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dışarıdan gelen ziyaretçiler de buraya büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu. Bölgenin turizm alanı olarak ilan edilmesinin ardından daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Şerefoğlu, "Devletimiz sağ olsun, buraya çok güzel ilgi ve alaka gösterdi. Burası, istediğimiz bir konuma geldi. Herkesi Nemrut Kalderası'nı gezip görmeye ve sonbaharın bu eşsiz güzelliklerinden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.