Kadir İnanır'ın yeğeninden şok iddia: 'Dayımın öldüğü hafta tatile gitti!'
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır katıldığı yayında Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır katıldığı yayında Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır ile ilgili vasiyet tartışmaları tartışmalar devam ediyor.
'DAYIMIN İRADE SORUNU VAR' DEMİŞTİ! Daha önce "Dayımın irade sorunları vardı." açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, bu kez de tüm malvarlığın kaldığı isim Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Sabah yazarı Tuba Kalçık'a röportaj veren Levent İnanır, Jülide Kural'ın dayısının vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini anlattı.
"İLK HAFTASINDA BODRUM'A TATİLE GİTTİ"
Jülide Kural'ın mirası nasıl değerlendireceğine yönelik soruya da yanıt veren İnanır, şu cümlelerde Kural'ı hedef alarak yeni bir iddiada bulundu:
"Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, 'Tazminatı da Kadir'den alırsın2 demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım..."
JÜLİDE KURAL'DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini ilk kez geçen hafta bozmuştu.
Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."
17 ARALIK'A ERTELENMİŞTİ Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23