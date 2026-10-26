Kadir İnanır'ın yeğeninden şok iddia: 'Dayımın öldüğü hafta tatile gitti!'

Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."