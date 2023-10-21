  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma
Teknoloji

Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:19:00 - 2023-10-21 15:20:44
Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı GITEX Global’e; Hizmet İhracatçıları Birliği Milli Katılım Organizasyonu çerçevesinde Türkiye’den katılan toplam 43 yazılım ve bilişim firması damga vurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan GITEX Global’e; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Milli Katılım Organizasyonu çerçevesinde Türkiye’den katılan, toplam 43 yazılım ve bilişim firması damga vurdu. Türk firmalarının önemli iş birlikleri yapma fırsatı yakaladığı fuarda, 170’in üzerinde ülkeden 6 bini aşkın şirket yer aldı.

Yazılımın kalbini tuttular

Yazılım ve bilişim sektörünün kalbi 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Dubai’de attı. Bu yıl 43. defa düzenlenen dünyanın en büyük ve en kapsamlı teknoloji etkinliği olan GITEX Global, 170’in üzerinde ülkeden 6 binden fazla şirkete ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan bu önemli fuarda Türkiye; 43’ü Ticaret Bakanlığı desteği ve HİB milli katılım organizasyonu çerçevesinde olmak üzere 50’yi aşkın firma ile katılım sağladı.

Türkiye ağırlığı hissedildi

HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Türk yazılım ve bilişim hizmetleri sektörünün toplam 23 milyar dolarlık hacme ulaştığını kaydetti. Geçen yıl ihracatın 3 milyar dolara çıktığına dikkat çeken Bağören, “Sektörün ihracat hacmi yüzde 13'e ulaştı, yıllık satış hacmi yüzde 21 büyüdü.

Son yıllarda tüm dünyada dikkat çeken ve potansiyeli yüksek olan sektörümüzü, atacağımız doğru adımlarla birlikte 5 yıl içerisinde 15 milyar dolarlık ihracat hacmine taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek
Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek

Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!
Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!

Ekonomi

Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!

Büyük teknoloji şirketlerinde iş bulmak neredeyse imkansız
Büyük teknoloji şirketlerinde iş bulmak neredeyse imkansız

Ekonomi

Büyük teknoloji şirketlerinde iş bulmak neredeyse imkansız

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve Milli SİHA’ların öncüsü merhum Özdemir Bayraktar rahmet ve özlemle anılıyor
Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve Milli SİHA’ların öncüsü merhum Özdemir Bayraktar rahmet ve özlemle anılıyor

Teknoloji

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve Milli SİHA’ların öncüsü merhum Özdemir Bayraktar rahmet ve özlemle anılıyor

Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak, satış patlayacak
Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak, satış patlayacak

Teknoloji

Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak, satış patlayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23