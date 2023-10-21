Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan GITEX Global’e; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Milli Katılım Organizasyonu çerçevesinde Türkiye’den katılan, toplam 43 yazılım ve bilişim firması damga vurdu. Türk firmalarının önemli iş birlikleri yapma fırsatı yakaladığı fuarda, 170’in üzerinde ülkeden 6 bini aşkın şirket yer aldı.

Yazılımın kalbini tuttular

Yazılım ve bilişim sektörünün kalbi 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Dubai’de attı. Bu yıl 43. defa düzenlenen dünyanın en büyük ve en kapsamlı teknoloji etkinliği olan GITEX Global, 170’in üzerinde ülkeden 6 binden fazla şirkete ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan bu önemli fuarda Türkiye; 43’ü Ticaret Bakanlığı desteği ve HİB milli katılım organizasyonu çerçevesinde olmak üzere 50’yi aşkın firma ile katılım sağladı.

Türkiye ağırlığı hissedildi

HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Türk yazılım ve bilişim hizmetleri sektörünün toplam 23 milyar dolarlık hacme ulaştığını kaydetti. Geçen yıl ihracatın 3 milyar dolara çıktığına dikkat çeken Bağören, “Sektörün ihracat hacmi yüzde 13'e ulaştı, yıllık satış hacmi yüzde 21 büyüdü.

Son yıllarda tüm dünyada dikkat çeken ve potansiyeli yüksek olan sektörümüzü, atacağımız doğru adımlarla birlikte 5 yıl içerisinde 15 milyar dolarlık ihracat hacmine taşımayı amaçlıyoruz" dedi.