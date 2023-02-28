Türkiye’den Çin’e büyüme çalımı

Çin Devlet İstatistik Bürosu, Çin’in 2022 yılında gerçekleştirdiği gayri safi yurtiçi hasılasının 121 trilyon 20 milyar 700 milyon yuanı bulduğunu açıkladı. Çin Devlet İstatistik Bürosu, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2022 Yılı Milli Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma İstatistikleri Bülteni” adlı raporu yayınladı. Buna göre, Çin’in 2022 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), yüzde 3 oranında artarak, 121 trilyon 20 milyar 700 milyon yuanı buldu.

Aynı rapora göre, 2022 yılında Çin’in kentsel alanlarında yeni istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılına göre 630 bin kişi azalarak, 12 milyon 60 bine indi. 2022 yılında kentsel alanlarda kayıtlı işsizlik oranı ise yüzde 5,6 olarak tespit edildi. Ülke genelinde toplam göçmen işçi sayısı, yüzde 1.1 oranında artarak 295 milyon 620 bini buldu. Rapora göre, 2022 yılında tüketici fiyatları yüzde 2 oranında, üretici fiyatları ise yüzde 4.1 oranında artış gösterdi.

Türkiye Çin’i solladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin 2022 yılı Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) yüzde 5,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.,