Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de orman yangınlarında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir’in birçok kentinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği" vurgulandı. Açıklamada "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.