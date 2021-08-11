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Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı
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Gündem Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de orman yangınlarında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 01:03:00 -
Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir’in birçok kentinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği" vurgulandı. Açıklamada "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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