Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru
A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla yendi.
Cebelitarık ile Türkiye, Victoria Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Türkiye, 3-0 kazandı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Türkiye bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki diğer maçında 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.