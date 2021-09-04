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Spor Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru
Spor

Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:41:00 - 2021-09-04 23:44:17
Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru

Cebelitarık ile Türkiye, Victoria Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Türkiye, 3-0 kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Türkiye bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki diğer maçında 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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