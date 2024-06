Türkiye'den Can Uzun'a büyük ayıp! Ne dese haklı maalesef

Türkiye A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Almanya'da 18 gole katkı yapan Can Uzun kadroda yer almadı. Vasat bir sezon geçiren Cenk Tosun ve Yunus Akgün gibi isimler kadroda yer alırken Can Uzun'un yer almaması sosyal medyada büyük tepki gördü. Birçok futbolsever Can Uzun'a ayıp edildiğini düşünüyor.