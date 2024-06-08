Türkiye'den Can Uzun'a büyük ayıp! Ne dese haklı maalesef

Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla çıktığı 30 maçta 16 gol atıp 2 asist yapan 18 yaşındaki Can Uzun, Montella tarafından EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi.

Almanya doğumlu Can Uzun, 22 Mart 2024'te oynanan Macaristan maçının son anlarında oyuna girerek ilk kez A Milli Takım forması giymişti. İtalyan hoca, EURO 2024 için açıklanan 26 kişilik kadroda genç oyuncuya yer vermedi.

Can Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda alınan bu kararı anlayamadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise bazı gurbetçi futbolcuların bu adaletsiz futbol ikliminden kaynaklı Almanya'yı seçtiği ifade edildi.

Öte yandan Montella sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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Genç futbolcunun açıklaması şöyle;

"Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olmamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu, benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye."