Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Uçakta bulunan Al Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bu son bir hafta içerisinde Akdeniz'de çakallar ortaklığı da kuruldu. O çakallar ortaklığında uçağın düşmesinden değil de Münhasır Anlaşma ile ilgili buna da bir sonrasında geliriz.

Bunun saati konusunda da benim tereddütlerim var. Libya ve Türkiye'nin görüldüğü Münhasır Ekonomik Anlaşma ile ilgili harita çıkartılabilirse daha faydalı olur.

Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında daha 3 gün önce birlikte bir fotoğraf ve bir anlaşma yapıldı. Amaçla Akdeniz'i paylaşmak.

Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını, diğer Müslüman ülkelerin varlığını azaltmaya çalışmak. Biri Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti diyebilirsiniz Hristiyan. Yunanistan Hristiyan. İsrail Yahudi. Ve üçü bir araya geliyor.

E Türkiye orada Müslüman, Mısır Müslüman, Lübnan yarı yarıya değil. E Suriye Müslüman, kıyı kenarlarında bazı mezhep bölünmeleri olsa bile.

Devam edelim, Libya, Fas hepsi... Akdeniz'in tamamını düşündüğümüz zaman Müslüman.

Müslüman, Müslüman ama Yunanistan iki Hristiyan devletle ve İsrail Yahudi devleti bu anlaşmayı yaptı.

O Mısır'ı da içine alan Yunanistan'ın yaptığı anlaşmada 3 sene önceki baypas edilmiş oldu. Haklı olarak bizim kimsenin denizinde, toprağında falan gözümüz yok.

Ama Akdeniz'de bu kadar uzun bir kıyısı olan 1000 küsur kilometrelik kıyısı olan Türkiye'yi baypas edip; orada 3 kuruşluk, yani toplasanız ne kadar kıyısı olmayan İsrail'in Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşmalar yapıp Türkiye'yi baypas etmeye çalışması, ona Mısır'ı da 3 sene 4 sene önceki anlaşmalarla katmaya çalışması...

Türkiye'nin Libya'yla iyi ilişkilere geçmesiyle birlikte şu anlaşma yapılarak o kirli plan bozulmuştu.

Şimdi Kıbrıs Rum kesimini de İsrail yanına alarak Yunanistan'la da birleşerek böyle bir plan yaptığı noktada acaba Türkiye'nin Libya'yla ilişkileri daha da ileri noktalara götürmesi için yaptığı çabalar ve Libya Genelkurmay Başkanının dün Türkiye'ye gelmesi ve akşam dönüşte o yaşanılan tırnak içerisinde uçak kazası varsa inananı devam etsinler kazaya.