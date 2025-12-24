  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Gündem Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin
Gündem

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara'da meydana gelen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'in vefat ettiği olayla ilgili değerlendirme yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Uçakta bulunan Al Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun açıklaması şöyle:

 

Bu son bir hafta içerisinde Akdeniz'de çakallar ortaklığı da kuruldu. O çakallar ortaklığında uçağın düşmesinden değil de Münhasır Anlaşma ile ilgili buna da bir sonrasında geliriz.

Bunun saati konusunda da benim tereddütlerim var. Libya ve Türkiye'nin görüldüğü Münhasır Ekonomik Anlaşma ile ilgili harita çıkartılabilirse daha faydalı olur.

Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında daha 3 gün önce birlikte bir fotoğraf ve bir anlaşma yapıldı. Amaçla Akdeniz'i paylaşmak.

Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını, diğer Müslüman ülkelerin varlığını azaltmaya çalışmak. Biri Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti diyebilirsiniz Hristiyan. Yunanistan Hristiyan. İsrail Yahudi. Ve üçü bir araya geliyor.

E Türkiye orada Müslüman, Mısır Müslüman, Lübnan yarı yarıya değil. E Suriye Müslüman, kıyı kenarlarında bazı mezhep bölünmeleri olsa bile.

Devam edelim, Libya, Fas hepsi... Akdeniz'in tamamını düşündüğümüz zaman Müslüman.

 

Müslüman, Müslüman ama Yunanistan iki Hristiyan devletle ve İsrail Yahudi devleti bu anlaşmayı yaptı.

O Mısır'ı da içine alan Yunanistan'ın yaptığı anlaşmada 3 sene önceki baypas edilmiş oldu. Haklı olarak bizim kimsenin denizinde, toprağında falan gözümüz yok.

Ama Akdeniz'de bu kadar uzun bir kıyısı olan 1000 küsur kilometrelik kıyısı olan Türkiye'yi baypas edip; orada 3 kuruşluk, yani toplasanız ne kadar kıyısı olmayan İsrail'in Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşmalar yapıp Türkiye'yi baypas etmeye çalışması, ona Mısır'ı da 3 sene 4 sene önceki anlaşmalarla katmaya çalışması...

Türkiye'nin Libya'yla iyi ilişkilere geçmesiyle birlikte şu anlaşma yapılarak o kirli plan bozulmuştu.

Şimdi Kıbrıs Rum kesimini de İsrail yanına alarak Yunanistan'la da birleşerek böyle bir plan yaptığı noktada acaba Türkiye'nin Libya'yla ilişkileri daha da ileri noktalara götürmesi için yaptığı çabalar ve Libya Genelkurmay Başkanının dün Türkiye'ye gelmesi ve akşam dönüşte o yaşanılan tırnak içerisinde uçak kazası varsa inananı devam etsinler kazaya.

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Gündem

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir
Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir

Aktüel

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir

Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı
Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı

Dünya

Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı

Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Dünya

Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!
Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Gündem

Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Siyaset

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23