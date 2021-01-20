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Teknoloji Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle
Teknoloji

Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya'nın uyguladığı "örtülü ambargo" nedeniyle bir türlü gönderilmeyen Altay Tankı'nın motoruna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın görüşmesi sonrası vize çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:22:00 - 2021-01-20 12:22:10
Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya ile yapılan anlaşmalara rağmen motor ve güç grubu ithalatının yapılamaması yüzünden seri üretimine bir türlü geçilemeyen Altay Tankı için Türk ve Alman dışişleri bakanlarının görüşmesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Bakana liste verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun savunma sanayiiyle ilgili Almanya’dan ithal edilemeyen ürünlerin listesini Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a verdiği öğrenildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Listenin içinde en önemli kalem olarak da Altay Tankı’nın motoru ve güç transfer sistemi yer alıyor. Tank motoruna vize çıkması durumunda seri üretimin başlaması planlanıyor.

Otokar’ın 2017’de prototipi hazırlamasının ardından ihale sürecinin sonunda seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı. İlk planda 250 Altay Tankı’nın üretilmesi hedeflenirken, ilk etapta Alman firması MTU motorunun kullanılması planlandı. Güç paketi ve aksamlar Almanya’dan alınacaktı.

Ancak Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle adı konmamış bir ambargo uygulandı ve motor satışı çeşitli bahanelerle ertelendi. Bakanların görüşmesinde gündeme gelen konun çözüme kavuşması halinde tankın seri üretimi için engel kalmayacak. Üretim aşamasına paralel olarak yerli motor geliştirme projesi de yürütülecek.

Maas: Ambargo işe yaramıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 22 Aralık 2020 tarihinde Alman haber ajansı DPA’ya verdiği demeçte, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu belirterek, "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" demişti. Almanya, Ekim 2019 tarihinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı harekatın ardından "Suriye’de harekatlarda kullanılması mümkün silahların" ihracatını durdurmuştu. Buna rağmen Türkiye, Almanya’nın silah ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Almanyayla anlaşma olurda üretilirse olacak yerli tank!
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Fatih

Yahu yeter artık yılan hikayesine dönderdiniz. Yapacaksanız yapın da çar çakalın ağzına yem vermeyin bari.
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