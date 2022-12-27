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Ekonomi Türkiye'den almaya karar verdi: Avrupa ülkesi tepkilere rağmen... İskoçya’nın feribotlarına Türk imzası
Ekonomi

Türkiye'den almaya karar verdi: Avrupa ülkesi tepkilere rağmen... İskoçya’nın feribotlarına Türk imzası

Cemre Marin, İskoçya’da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Böylece Cemre’nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4’e çıkmış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:58:00 - 2022-12-27 14:07:29
Türkiye'den almaya karar verdi: Avrupa ülkesi tepkilere rağmen... İskoçya’nın feribotlarına Türk imzası

Türkiye’de ürettiği gemileri daha önce İsveç ve Norveç başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç eden Cemre Marin, İskoçya’da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı.

Böylece Cemre’nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4’e çıkmış oldu. Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı açıklandı.

TÜRKİYE'DEN İTHAL EDİLMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Türk şirket bu yılbaşında ülkede düzenlenen ihaleyi kazanarak 2 feribotun yapımını üstlenmişti. Ancak bu durum İskoçya’da tepkilere yol açmış, durum İskoç muhafazakarlar tarafından “utanç” olarak tanımlanmış ve bu tepkiler ülke basınına yansımıştı.

İskoç muhalifler ülkenin kamu kontrolündeki en önemli taşımacılık şirketinin kullandığı feribotların Türkiye’den ithal edilmesini eleştirmişti.

Cemre Marin ilk aldığı gemi siparişini Ekim 2024’te, diğerini ise 2025’in başında teslim edecek.

haber7'göre: Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı belirtilirken en az 550 yolcu ve 85 araç taşıyacak ve 17 knot hız yapacak şekilde inşa edileceği belirtildi. İlk iki gemi için ödenecek rakam 110 milyon sterlin olarak açıklanmıştı. Yeni ihaleye dair rakam ise henüz açıklanmadı.

Cemre Tersanesi son olarak ürettiği dünyanın ilk çift gövdeli SOV (Wind Service Operation Vessels) gemisi Groene Wind (Yeşil Rüzgar) ile ses getirmişti.

Cemre Tersanesi Groene Wind’i Belçika’daki Rentel ve Mermaid Seastar (SeaMade) için üretti. Groene Wind’in en büyük özelliği, dünyada üretilen ilk DP 2, çift gövdeli SOV olması. Groene Wind, üç farklı rüzgar çiftliği alanına hizmet veren ilk sistem olarak da kayıtlara geçti.

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