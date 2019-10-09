Türkiye'den ABD'nin son açıklamasına rest! B planı hazır

Ankara, Pentagon’un “Türkiye’yi koalisyonun hava görev emrinden çıkardık” açıklamasına karşı ‘rest’ gibi bir planlama yaptı. Barış Pınarları Harekatı’nın sınır içinden İHA ve F-16 desteğiyle karadan başlaması planı da hazır.



Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekâtı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik sınırda emir bekliyor. Bölgedeki terör hedeflerini tek tek belirleyen TSK, Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında güvenli bölgeyi oluşturmak için, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu ile birlikte Münbiç’ten başlayıp aşama aşama Kamışlı’ya kadar ilerleyecek. ABD’nin Türkiye’yi koalisyonun hava görev emrinden çıkarmasına karşı ise Ankara’dan kritik bir hamle geldi. F-16’lar ve SİHA’lar kara birliklerine Suriye Hava Sahası’nın açık bölümünden destek verecek.

Milli ordu bekliyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan deneyimli unsurlardan oluşan Suriye Milli Ordusu’na bağlı birlikler konvoylar halinde Cerablus’un 25 kilometre güneyinde, Münbiç sınırında konuşlandı. Milli Ordu unsurlarının terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Münbiç’e girmek için ABD askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesini beklediği öğrenildi. Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlanan TSK unsurları da zırhlı birliklerin desteğiyle eşzamanlı operasyona başlayacak. İlk olarak Münbiç, Tel Abyad ve Rasulayn’a doğru ilerleyecek olan TSK, operasyonun ilk ayağında yaklaşık 120 kilometre genişliğinde bir hattı terör örgütü PKK/YPG’lilerden temizlemeyi hedefliyor.

Havada kritik hamle

Hava unsurları harekâta Suriye Hava Sahası’ndan müdahale edecek. Harekâtı kapsayan bölgedeki hedefleri Türk savaş uçakları ve SİHA’ların, Suriye Hava Sahası içinde, kapalı olan hava sahasını ihlal etmeden 25-30 kilometre uzaktan vurabildiği öğrenildi. Operasyonun ilk ayağında Suriye tarafında 15 kilometreye kadar olan hedefler Fırtına Obüsleri ile vurulup Mehmetçiğe destek verecek.

Derik'e sızma için önlem

Hedeflenen güvenli bölgenin Doğu’daki uç noktası konumunda olan Derik’e Irak’tan terör unsurlarının sızmasının önlenmesi için de yine bu bölgede savaş uçakları keşif uçuşu yapacak.