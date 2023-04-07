Türkiye’den ABD’li senatörlere İsveç resti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile F16 programının devam etmesi konusunda görüş birliğine varmak istediklerini belirterek "Olursa elbette iyi olur ama Türkiye’nin başka alternatifleri de var" dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle, ABD’yle yürütülen F-16 sürecinin birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye’ye bunun üzerinden bir baskı kurmaya çalışmanın da anlamsız olduğunu ABD’li muhataplarına ilettiğini söyledi.

"F-16’yı onaylayana kadar biz de İsveç’in üyeliğini onaylamıyoruz"

Kalın, bu konuda bazı ABD’li senatörlerle tartıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ben o zaman açıkça söyledim; ‘Bakın sayın senatör siz bunda ısrar ederseniz, yani ‘Türkiye İsveç’i, Finlandiya’yı kabul etsin ondan sonra F- 16’ları onaylarız.’ derseniz. Biz de tam tersini size söyleriz. Biz de deriz ki o zaman, ‘Siz F-16’yı yapana kadar, F-16’ları onaylayana kadar biz de İsveç’in üyeliğini onaylamıyoruz’. O zaman ne olur? Böyle bir sessizlik oldu tabii. Yani bu süreci sadece tıkarsınız.

Bunların böyle ilişkilendirirseniz yanlış bir yola girersiniz. Biz F-16 programının elbette devam etmesini istiyoruz. Hava Kuvvetlerimiz açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından önemli bir programdır, bunu yapmak istiyoruz. ABD ile bu konuda bir görüş birliğine varıp bu programı ilerletmek istiyoruz ama açıkça şunu da söyleyeyim, yani ‘Türkiye aman mutlaka bu olsun, olmazsa yarın bizim güvenliğimiz ortadan kalkar.’ modunda da değiliz açıkçası. Olursa elbette iyi olur ama Türkiye’nin başka alternatifleri de var."

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Türkiye’nin F-16 Blok 70 tedariki

S-400 Hava Savunma Füze Sistemi sebebiyle ABD, 2018 yılında tek taraflı bir karar alarak Türkiye’yi Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Lightning II Programı’ndan çıkarmıştı. Eylül 2021’de F-35 Programından resmi olarak ayrılan Türkiye, aynı ay acil harekat ihtiyacı kapsamında ABD’den F-16 Blok 70 talep etti.

Türkiye’nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kitinden ve çok sayıda mühimmat/yedek parçadan oluşuyor. Öte yandan F-16 Blok 70 alımı ile Türkiye’nin F-35 Programı kapsamında yaptığı 1.4 milyar dolarlık harcamanın tamamının veyahut bir kısmının geri alınması da hedefleniyor.

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