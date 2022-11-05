Türkiye'deki Ruslar resmen ikna edildi! Flaş gelişme

21 Eylülde ilan edilen kısmi seferberlikten sonra ülke dışına çıkan Rusya vatandaşlarının bir bölümü, seferberliğin sona erdiği yönünde resmi ağızlardan yapılan açıklamaların ardından ülkeye geri dönmeye başladı.



The Moscow Times gazetesine konuşan Pavel adındaki bir Moskovalı kardeşiyle birlikte Kazakistan'a gittiğini, ancak bu ülkede iş bulamadığını ve üç hafta sonra geri dönme kararı aldığını söyledi.



Kız arkadaşının Rusya'da yaşadığını aktaran Pavel, duygusal sebeplerle geri döndüğünü, kardeşinin ise hala Kazakistan'da olduğunu dile getiriyor.



Yine Moskova'dan Semyon adındaki bir marangoz da Ermenistan'da birkaç hafta geçirdikten sonra Belediye Başkanı Sobyanin'in seferberliğin tamamlandığı yönündeki açıklamasından sonra şehre geri dönmüş.

Yine aynı şekilde Türkiye'ye kaçan binlerce Rus olduğu belirtiliyor.



Seferberlikten sonraki bir ay içinde 700 bin civarında erkeğin ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor.



Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Vladimir Putin'in emri üzerine 300 bin kişinin silah altına alındığını ve seferberliğin tamamlandığını açıklamıştı. Ancak seferberliğin tamamlandığına işaret eden bir kararname henüz yayınlanmış değil.



(Haber resmi: Moskova'da kapatılan bir seferberlik noktası / Moskva News Agency)