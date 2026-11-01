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Spor CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor

CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Beşiktaş

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CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşılaşma Kasımpaşa 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

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Kasımpaşa 0 - 0 Beşiktaş

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Hajradinovic, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak.

Beşiktaş:  Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

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