CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Beşiktaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşılaşma Kasımpaşa 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
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Kasımpaşa 0 - 0 Beşiktaş
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Hajradinovic, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.