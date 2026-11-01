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Yerel Motosiklet sürücüsü yaralandı! Haftalardır kapatılmayan çukurlar kazaya neden oldu
Yerel

Motosiklet sürücüsü yaralandı! Haftalardır kapatılmayan çukurlar kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana Kozan'da altyapı çalışmasının ardından kumla kapatılan yolda yağışlarla birlikte oluşan çukurlar tehlikeye yol açtı. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kozan’da haftalardır bozuk olduğu belirtilen Andıl Caddesi’nde sürücülerin çukurlardan kaçmak için yaptığı manevralar kazaya yol açtı.

 

Kaza, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmasının ardından kumla kapatılan yolda yağışlar sonrası çukurlar oluştu. Akşam saat 20.00 sıralarında çukurların oluştuğu yolda Yaşar A. idaresindeki 01 AVB 546 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 01 AIU 793 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kazanın ardından yoldaki çukurların yeni bir kazaya neden olmaması için bölgeye zabıta ekipleri gelirken, belediye iş makineleri yolda kumlama yaparak çukurları geçici olarak kapattı. Bozuk zeminde ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin çukurlardan kaçmak için yaptığı manevralar ve karşı şeride geçmeleri ise trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolun haftalardır bozuk olduğunu belirten sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve tamir masraflarından bıktıklarını ifade

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