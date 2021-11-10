"Türkiye’deki küresel ısınma dünyanın iki katı"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi’ne katılmak için gittiği İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Paris Anlaşması ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, Türkiye’de küresel ısınmanın dünya ortalamasının iki katına yakın olduğunu söyledi.

Bakan Kurum’un açıklamalarını aktaran Yeni Şafak’tan Mehmet Acet, İklim Zirvesinde Joe Biden’ın, Boris Johnson’un uyuyakaldığı fotoğraflar ile ilgili, “Şu an için ‘tatsız enstantaneler’ olarak yorumlamak mümkün olabilir. Ancak, böyle giderse, birkaç kuşak sonra bu liderlerin çocukları ya da torunları bu fotoğrafları, hiç kuşkunuz olmasın, ‘utanç fotoğrafları’ olarak hatırlayacaklardır” dedi.

Bakan Kurum küresel ısınmanın tehdit boyutuyla ilgili şunları söyledi:

"Dünya genelinde iklim değişikliğine bağlı afetlerin oranı yüzde 91’lere ulaşmış durumda. Grönland’a yağmur, çöle kar yağıyor. Dünya genelinde sanayi devriminden bu yana en sıcak dönem 2015-2020 arasındaki dönemde ölçüldü. Dünya şimdiden 1,1 derece ısınmış durumda. Paris Anlaşması bu ısınmayı 1.5 derecede tutmayı hedefliyor. Türkiye Akdeniz havzasında olduğu için küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’deki ısınma dünya ortalamasının iki katına yakın. Küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonuna Türkiye’nin etkisi yüzde 1. Hedefimiz 2053 yılına kadar bu emisyonu sıfırlamak.”

Acet, Bakan Kurum’un Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolar tutarında finans kaynağı sağlandığını söylediğini aktardı.

Finans kaynağı konusunda 3 yıl içinde harcamak üzere bu mutabakat sağlandığını söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı kullanacağız. Dünya, 90’larda teknoloji devrimi yaşadı, biz yeterince yakalayamadık. Şimdi yeşil kalkınma dönemi başlıyor. Yeni bir teknoloji çıkacak. Yeşil kalkınma dönemine giriyoruz.

Bu dönemde ‘maruz kalan’ değil, yön veren, etki eden bir ülke olmalıyız. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Enerji, tarım, ulaşım, sanayii, ormanlaştırma, çevre alanında faaliyette bulunanların hepsi için projeler hazırlanıp bu paralar bu projeler için harcanacak. Yeni istihdam alanları oluşacak.

Bazı avantajlarımız var. Yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz yüzde 53’ler seviyesinde. Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’inci sıradayız."