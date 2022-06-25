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Gündem Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! 82. il şimdiden belli oldu
Gündem

Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! 82. il şimdiden belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:37:00 - 2022-06-25 21:40:03
Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! 82. il şimdiden belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz’den oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi. Demiröz Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını duyurdu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Türkiye’de il sayısının 100’e çıkarılacağını açıkladı. Vedat Demiröz, Ahlat'taki konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Türkiye’de il sayısının artırılacağını Ahlat’ın da bu illerden biri olacağını bildirdi.

İl sayısı 100 olacak

Demiröz burada yaptığı açıklamada müjde diyerek şunları söyledi:

"İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim"

 

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Yorumlar

Yom

Müjde mi? Vatandaşa ne faydası var ki müjde oluyor bu? Siz kendi kendinize yapıyorsunuz müjdeyi

mustafa

Daha çok vali Daha çok kaymakam Daha çok belediye başkanı Daha çok makam arabası Daha çok milletvekili belki de Daha çok masraf Daha çok zarar Daha çok, daha çok daha çok...
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