Avrupa'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti
Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, son günlerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, son günlerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Doğu Avrupa'ya kayacağını belirtiyor.
Avrupa genelinde etkili olan rekor seviyedeki sıcak hava dalgası, can kayıplarını artırmaya devam ediyor. "Sıcaklık kubbesi" olarak adlandırılan yüksek basınç sistemi nedeniyle birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken, yetkililer son günlerde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere'nin güneybatısındaki Merryfield'da hava sıcaklığı 36,7 dereceye ulaşarak ülkede haziran ayı için bir gün önce kırılan rekoru geride bıraktı. İngiltere Meteoroloji Ofisi, en yüksek seviyedeki kırmızı aşırı sıcak uyarısının süresini uzattı. İsviçre'de ise Basel kentinde 38 derece ölçülerek 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek haziran sıcaklığına ulaşıldı.
Fransa'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece ülke tarihinin en sıcak gecesi olarak kayıtlara geçti. Başkent Paris'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte gündüz sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, ülkenin 96 idari bölgesinden 72'sinde en üst düzey kırmızı alarm ilan edildi.
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