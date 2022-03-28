Türkiye'deki görüşme öncesi Zelenskiy'den flaş hamle! Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık

Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta gerçekleşecek barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Moskova'nın bir süredir Ukrayna'dan istediği NATO'ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyleyen Zelenskiy, Rus gazetecilere Rusça röportaj verdi. Zelenskiy, "Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılmasına ilişkin talebi ise reddetti.

Zelenskiy, amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

Zelenskiy daha önce de yaptığı açıklamalarda, Ukrayna için güvenlik garantisi verildiği takdirde, NATO'ya üye olma fikrinden vazgeçeceklerini söylemişti.