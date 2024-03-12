Türkiye'deki e-sigaralarda uyuşturucu çıktı!

BM Dünya 2023 Uyuşturucu Raporu'nda, Türkiye'deki bazı elektronik sigaraların içinde sentetik esrar olduğu belirtildi.

"Türkiye'de elektronik sigaralar içerisinde sentetik kanabinoid yani sentetik esrar da yakalanıyor."

Bu çarpıcı bilgi Birleşmiş Milletler (BM) Dünya 2023 Uyuşturucu Raporu'nda yayınlandı. Türkiye'deki elektronik sigaralarla ilgili bu tehlikeyi dile getiren isim ise Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Sevil Atasoy.

Elektronik sigaranın zararlarını anlatan Atasoy, "Elektronik sigara içenlerin aslında zararsız birşey içtiğini de zannetmemek lazım esasen kendisi içine herhangi bir madde ilave edilmemiş olsa bile zaten zararlıdır elektronik sigaralar bir de bunun içinde herhangi bir sentetik kanabinoid bulunursa bu çok daha büyük tehlike." uyarısında bulundu.

Tütün ürünleri yerine daha masum diye tercih edilen elektronik sigaralar içerdiği kimyasallar nedeniyle solunum yolu rahatsızlıklarından, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına sağlık açısından birçok olumsuzluğa neden oluyor. Gençlerde ise beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

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34 ülkede satışı yasaklanan elektronik sigaralarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü acil eylem çağrısında bulunuyor. (Ntv-Osman Terkan)