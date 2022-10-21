Türkiye'de yeni doğalgaz keşifleri sonrası ABD'den şaşırtan hamle!

'ABD, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı'

Argumentı Nedeli gazetesinin haberine göre Ankara'yı ziyaret eden Rosenberg, yaptırımlara uyulmamasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD'li yetkililerin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin son dönemde hissedilir şekilde sıklaştığına dikkat çeken gazete, Rosenberg'in Türk tarafına Rusya'nın enerji kaynakları satışından gelir elde etme imkanının azami düzeyde kısıtlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Daha önce Brüksel'in de Ankara'ya benzer uyarılarda bulunduğunu anımsatan gazete, Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumunun izlenmesi için özel bir çalışma grubu kurulmasını önerdiğini kaydetti.

Türkiye'nin ABD'nin tüm uyarılarını 'medeni bir şekilde' gözardı ettiğini yazan gazete, daha önce Türkiye'de yılda 100'ün üzerinde Rus şirketi kurulurken sadece bu yıl içinde 700'den fazla Rus şirketi kurulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin seçimlerden önce Batı yaptırımlarına mutlaka katılacağı öngörüsünde bulunan Argumentı Nedeli, ancak şu anda Ankara'nın Mir kartlarının kullanılabilmesi için yeni bir banka kurma çalışmaları yürüttüğünün altını çizdi.

Yeni doğalgaz keşfi haberi detayları

Trillion Energy'den yapılan açıklamada Karadeniz'deki doğal gaz sahasına ilişkin, "Güney Akçakoca 2'de başarılı bir şekilde tam derinliğe kadar sondaj yapılmış ve tomruklardan çok sayıda potansiyel gaz taşıyan bölge tespit edilmiştir." denildi.

Şirketin 20 Ekim 2022'de açıkladığı verilere göre, Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 gaz sahasından ön gaz okumalarının iyi değerlerde olduğu bildirildi. Şirket, 15 Ekim'de Güney Akçakoca 2 doğal gaz sahasından, bin 543 metrelik gerçek dikey derinlik ile 2 bin 826 metrelik toplam derinliğe ulaşıldığını duyurmuştu. Söz konusu gaz keşfedilen kuyunun, SASB gaz sahasındaki çok kuyulu programlarından ilki olduğu açıklandı. Anlaşmaya göre çıkarılan gazın %49'u Trillion Energy'e, %51'i ise TPAO'ya ait olacak.

TÜRKİYE'DE DEV DOĞAL GAZ KEŞFİ

Şirketin sondaj sırasında kayıt edilen veri sonuçlarında, Akçakoca'daki SASB üretim bölgesinde 5 kuyuda 32 metre potansiyel doğal gaz barındıran bölge olduğu ve her bir bölgenin 10 metreyi aşan doğal gaz barındırma kapasitesine sahip iki kuyudan oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca sondaj sırasında tespit edilen diğer gazlı kuyularda, çamur yüzeylerde de doğal gaz tespit edildiği ifade edildi.

Güney Akçakoca 2'deki arama çalışmalarında 7 inçlik bir üretim kasasının takıldığı ve yerine yapıştırıldığı öğrenildi. Star'ın haberine göre: Önümüzdeki günlerde ise keşfedilen doğal gazın üretim oranlarının belirlenmesi için tamamlama, perforasyon ve testlerin yapılacağı duyuruldu. Bulunan gazın yüzde 49'u Kanadalı şirketin, yüzde 51'lik kısım ise TPAO'nun olacak.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfine dair Trillion'un CEO'su Arthur Halleran şunları söyledi:

"SASB'de çok delikli programımızın ilk yönlü deliğini açmış olmaktan çok memnunuz. Bu kuyuda hem sabit programa hem de bütçeye uygun programa göre hareket ettik, bu da büyük yönlü sondaj konseptimizin yürütülmesini doğrular. Amacımız yeni doğal gaz havuzlarında sondaj yapmak için mevcut platformlardan delikler açmak. Gaz taşıyan bölgelerin önceden belirlenmiş kalınlığı, sondaj sahalarımızı seçerken kullanılan jeolojik modelimizi zaten doğrulamaktadır. Mevcut gaz akış hızı testlerinin sonuçlarını alacağımız gün için heyecan duyuyoruz. Kısa sürede alınacaktır."

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