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Gündem Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi
Gündem

Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi

Türkiye'nin Karadeniz'deki gazı çıkarma çalışmaları devam ederken müthiş bir hamle geldi. Güneydoğu ve Trakya'da açılan kuyularla 4,6 trilyon metreküplük kaya gazı rezervi için harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 09:51:00 -
Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi

Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ederken kaya gazı hamlesi gerçekleşti. Türkiye sahip olduğu 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazı üretimi için 6 kuyuyu devreye soktu.

Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya'da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya'da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir alternatif kaynaklara yatırımlarını artıran Türkiye, enerji çeşitliği kapsamında kaya gazı sondajları da yapıyor.

15 kuyuda yoğun çalışma

TPAO'nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kaya gazı arama çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5, Trakya Bölgesi'nde ise 10 olmak üzere toplam 15 kuyuda faaliyet yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Trakya'da bulunan 10 kuyunun 6'sı üretime alındı. Güneydoğu'da kaya gazı potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

4,6 trilyon rezerv

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre Türkiye, kaya gazı rezervi konusunda dünyanın hatrı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor. IEA'ya göre Türkiye'de sadece Trakya ve Güneydoğu havzalarında 4,6 trilyon metreküp kaya gazı var. Diğer yandan bu iki bölgedeki kaya petrolü miktarı ise toplam 4,7 milyar varil.

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