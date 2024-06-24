Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı

Türkiye'de 2024-2025 Futbol sezonu için transfer dönemi resmen başladı. 82 gün sürecek transfer sezonu 13 Eylül'de sona erecek.

2024-2025 sezonu 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta oynanacak maçlar ile başlayacak. İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezondaki Harcama Limiti yüzde 30 sapma dahil 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe’ye 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL, Trabzonspor’a 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL, Beşiktaş’a 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL’lik harcama limiti verildi.

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