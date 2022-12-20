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Medya Türkiye'de tepki çeken Sen Çal Kapımı dizisi Rusya'da gündem oldu
Medya

Türkiye'de tepki çeken Sen Çal Kapımı dizisi Rusya'da gündem oldu

Geçtiğimiz yıllarda ahlaksız sahneleri ile aile yapısını ve ahlaki değerleri ayaklar altına alan Sen Çal Kapımı dizisi Rusya'da izlenme rekorları kırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 16:24:00 -
Türkiye'de tepki çeken Sen Çal Kapımı dizisi Rusya'da gündem oldu

Geçtiğimiz senelerde Yahudi menşeili Fox TV’de ekranlara gelen, başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı isimli rezil dizi Rusya'da gündem oldu

Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu" ifadesi kullanıldı.

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